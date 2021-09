2G-Regel für Einlass im Sachs seit Donnerstag 16.September 2021.

In einem beliebten Club im Bochumer Bermuda3eck heißt es nun (fast) nur noch Geimpfte und Genesende.

Hausrecht:

Rein kommt nur noch, wer geimpft oder genesend ist.

Vollständige Corona- Impfung

Maximal sechs Monate Genesen

Ein PCR-Test wird nur noch in Ausnahmefällen akzeptiert

Das Sachs eine beliebte Clublounge setzt nun auf volle Härte. Das die Betreiber des Kult-Clubs, den es im übrigen seit 30 Jahren gibt - die Corona-Regeln 2G besonders scharf umsetzen, soll an der Nachlässigkeit etlicher Besucher in der Vergangenheit liegen. Das Sachs einer der beliebtesten Treffpunkte Bochums-mitten im Herzen des Bermuda3eck,s zieht die Reißleine.

Bochum:

Immer mehr Club-,Bar-oder Restaurantbesitzer setzen auf 2G. weil viele Besucher die Corona-Regeln nicht ganz Ernst nehmen.

Für Restaurant-oder Clubbetreiber gilt:

Bei 2G-Optionsmodellen können Gastronomen oder Unternehmer etwa aus Kultur-,Veranstaltungs-und Sportbranche freiwillig auf Geimpfte und Genesende beschränken. Alle Kunden, die lediglich einen Corona-Test vorweisen können, dürfen dann nicht eingelassen werden. Das heißt unabhängig von einer landesweiten oder gesetzlichen Regel Ungeimpften darf der Zutritt verwehrt werden.

Quelle:

Ruhr24

Umfrage:

Mehrheit für 2G-Regel.

In einer Insa-Umfrage im Auftrag der ,,Bild am Sonntag" äußerten sich 57 Prozent dahingehend.

33 Prozent halten es für falsch, wenn Gastronomie und Veranstaltungen nur noch Geimpften und Genesenden offen stehen. Von den Befürwortern wünschen sich 66 Prozent, dass 2G-Regeln verpflichtend eingeführt werden,31 Prozent meinen, dass die Einführung jedem Gastronom oder Veranstalter überlassen werden sollte.