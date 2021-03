Aus Sicht des Handelsverbandes Deutschland bedeutet eine Verlängerung des Lockdowns das Ende von 120.000 Geschäften.

Verheerende Folgen so HDE -Präsident Josef Sanktjohanser und wendet sich in einem Brief an Angela Merkel. Er bittet um einen längst fälligen Strategiewechsel bei der Pandemiebekämpfung .

120.000 müssen aufgeben, beängstigende Zahlen. Für den Einzelhandel würde die Notbremse das Aus für "Meet and Collect" bedeuten - kein Shopping mit Terminvergabe mehr.Bei einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen dürfen Waren dann nur noch per "Click and Collect" verkauft werden.