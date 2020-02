Bereits zum vierten Mal findet am 26. März 2020 im exzenterhaus businessclub das Netzwerk-Event für weibliche Führungskräfte „up*satz f“ statt. Mit dabei sind wieder hochkarätige Referentinnen, die zum Thema „Den Mutigen gehört die Welt“ jede Menge Impulse mitbringen.

Dörte Maack öffnet als blinde Rednerin ihren Zuhörer*innen die Augen. Mit ihrer persönlichen Geschichte inspiriert sie dazu, die Freude an Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu entdecken, durch Angst und Widerstände zu wachsen und Krisen als natürlichen Teil des eigenen Wegs zu verstehen. Als freie Journalistin und leidenschaftliche Podcasterin ist Nora Hespers in Männerdomänen zu Hause: Fußball, Geschichte, Philosophie, Podcasts - alles Themen, in denen sich bislang eher Männer hervorgetan haben. 2018 war sie mit gleich zwei ihrer Podcast-Projekte für den Grimme Online Award nominiert.

Dazu geben die beiden Jungunternehmerinnen Anna Yona und Nicola Henseler ihre Start-up-Erfahrungen zum Besten und die bekannte Poetry Slammerin Jana Highholder setzt mit ihren wortgewaltigen Texten mutige Akzente. Moderiert wird die Veranstaltung wieder von der wunderbaren Gisela Steinhauer, bekannt aus dem WDR2-MonTalk oder den WDR2–Sonntagsfragen. Beginn ist um 15:30 Uhr. Tickets gibt es ab 85,- € bei Eventbrite.