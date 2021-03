Dreifach ausgezeichnete Knappschaftskliniken gehören zur Spitze in Deutschland

WELT-Siegel für Qualität als Arbeitgeber, Innovationskraft und unternehmerische Verantwortung verliehen

Einer der besten Arbeitgeber Deutschlands, top bei Innovation und unternehmerischer Verantwortung – so bewertet das unabhängige Institut ServiceValue die Knappschaft Kliniken. Im Auftrag der Medienmarke WELT hatten die Kölner Forscher einerseits mehr als 820.000 Bürgerinnen und Bürger, andererseits branchenübergreifend hunderttausende Führungskräfte als Experten zu ihren Erfahrungen und Einschätzungen befragt.

Für Bettina am Orde, Erste Hauptgeschäftsführerin der Knappschaft Kliniken GmbH, beschreiben die drei Auszeichnungen samt Siegel perfekt, was die Knappschaft Kliniken ausmacht. „Wir sind Vorreiter bei der Digitalisierung und arbeiten auf das papierlose Krankenhaus hin. Wir investieren in unsere Mitarbeitenden und entwickeln sie bestmöglich weiter. Und wir stehen für Gemeinnützigkeit und Engagement in der Region.“

„Medizinisch zu Deutschlands Top-Kliniken zu gehören, ist schon immer unser Anspruch und der unserer Mitarbeitenden gewesen“, sagt Andreas Schlüter, Hauptgeschäftsführer der Knappschaft Kliniken GmbH. „Es freut uns umso mehr, dass wir auch insgesamt unternehmerisch positiv wahrgenommen werden.“

Details zu den Untersuchungen sind unter www.servicevalue.de einsehbar.

Die Knappschaft Kliniken GmbH steuert die sieben Krankenhausverbünde, an denen die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS) zu mindestens 50 Prozent beteiligt ist. Im Verbund aller Knappschaftskliniken werden jährlich fast 680.000 Patientinnen und Patienten versorgt. Dadurch entsteht ein Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro.

Als Tochtergesellschaft der DRV KBS ist die Knappschaft Kliniken GmbH Teil eines einzigartigen Verbundsystems. Zu diesem gehören neben der Minijob-Zentrale auch die Rentenversicherung, die Renten-Zusatzversicherung, die Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT, ein eigenes medizinisches Kompetenznetz und die Seemannskasse.