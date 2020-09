1870 wird er erfunden der Lippenstift in Stiftform.

Sein Sch├Âpfer Pierre-Francois Pascal Guerlain gab ihn auch gleich einen bet├Ârenden Namen .

(Vergiss mich nicht. Ne m'oubliez pas .)

Der Lippenstift:

Seit vielen Jahren verzaubert er uns Frauen .

Er ist /war das meistverkaufte Sch├Ânheitsprodukt weltweit.┬á

78 Prozent der deutschen Frauen gingen nicht ohne aus dem Haus.

Ein Utensil das in keiner Handtasche fehlen durfte. 

Stets schm├╝ckte er die Lippen der Frauen und galt in kr├Ąftigen Farben als erregend und aufmerksamkeitsheischend.

Lippenstift -  die sanfte Waffe der Frau las ich einmal.

Lippenstift - der Zauberstab der Emanzipation.

Nun erlebt der Lippenstift etwas das niemand f├╝r m├Âglich hielt.

Verdr├Ąngt durch Mund-Nasenschutz verliert er an Attraktivit├Ąt.

Die Kosmetik Branche:

Lippenstiftprodukte galten stets wirtschaftlich als bedeutsam.

Doch pl├Âtzlich erlebt die Kosmetikindustrie einen dramatischen Einbruch.

Die Corona-Krise:

Wer Maske tr├Ągt ­čśĚbleibt lieber ohne.­čĹä

Die letzten Monate zwischen Homeoffice, kein treffen mit Freunden, kein Kino kaum Barbesuche manches mussten wir uns abschminken, den Lippenstift auch. 

Mund-Nasenschutz statt Lippenstift :

Und pl├Âtzlich liegt die Kauflaune f├╝r Lippenstift und Co am Boden.

Zwar kehrt zur Zeit etwas Normalit├Ąt in den Alltag aber solange das Schn├╝tchen maskiert daher kommt - wird der Lippenstift kein Comeback (keine R├╝ckkehr) seiner guten alten Zeit erleben.