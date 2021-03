Wieder einmal Haare schön.

Mein Friseur hat heute nicht nur meine Haare frisiert sondern auch meine Seele.

Was erzähle ich denn da ?

Fand ich es nicht eher immer nervig Stunden im Salon zu sitzen?

Auch die Augenbrauen sind wieder in Form.

In Form fühle ich mich auch heute.

Wie das wohl kommt ?

Beim Friseur.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Ich schaue aus dem Fenster seltsam - seit wann lächele ich wenn es in Strömen regnet?

Das bin nicht ich oder ?