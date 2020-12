Reduziert bis der Arzt kommt. Wer mit Covid-19 noch keinen Kontakt hatte kann jetzt noch auf die schnelle ein Date mit ihm bekommen. Bus und Bahn rappelvoll rast gerade an mir vorbei.

Vor den Geschäften ist die Hölle los.

An den Apotheken geht es auf Tuchfühlung. Maske umsonst da kann Mensch schon einmal die Gesundheit riskieren. Geiz ist ja bekanntlich geil. Mein Friseur wird seine Hände erst spät in den Schoss legen . Mein Termin ist schon lange gebucht und heute habe ich das Vergnügen. Vergnügen? Alle paar Minuten reißt jemand an der Tür und macht sich dringlich ...

Nur mal eben geht doch sicher. Natürlich hängt die Maske auf halbmast die Schniefnase hängt heraus . Plötzlich habe ich einen irren Gedanken. Ich möchte nach Hause, ich möchte Zuhause bleiben, ich will nur noch eines ...

Weg von allem.