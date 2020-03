Alles klar,der Coronavirus hält uns alle in Atem.

Vor allen die Packkräfte in den Discountern.

Sie schieben zur Zeit schweißtreibende Überstunden.

Kurzer Rundumblick:

Schnell sind die soeben aufgefüllten Regale wie leergefegt.

Der Kunde greift schon zur bereitstehenden Palette.

Es könnte ja jemand zuvorkommen.

Die Coronakrise treibt seltsame Blüten.

Panikkäufe sind plötzlich Tagesgeschäft.

Die Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln und Getränken wird beim

Personal zum Kraftakt.

Leer das Regal mit den Seifen, Desinfektionsmitteln, Konserven, Nudeln,

Reis,Mehl und Toilettenpapier.

Das Büchsenbrot feiert sein Comback und auch sonst ist in Deutschland

alles Knäcke.

Die Lieferstrukturen mögen effizient und gut vorbereitet sein,aber Mensch

glaubt es nicht.

Zwei Läden musste ich ansteuern um meine Einkäufe zu tätigen.

Auf dem Weg zur Kasse:

Ein kurzer Plausch mit einem Mitarbeiter im Einzelhandel bestätigt ...

Alle sind am Abend fix und fertig.

Ich verstehe das voll und ganz.