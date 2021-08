Die Stadt Bochum erhält für ihre vorbildhafte Markenbildung und deren konsequente Umsetzung den Marketing Award 2021. Der Award des Marketing-Club Bochum wird am 24. August 2021 im Park am Haus Weitmar verliehen. Die Situation Kunst, das Museum unter Tage (MuT) und der Park bilden international ein einzigartiges Ensemble für Kunst und Bildung. „Genau der richtige Ort, um die Stadt Bochum vor einer spektakuläre Kulisse auszuzeichnen", so der Präsident Carsten Köchel (COMKOM GmbH).



In dieser herausragenden Szenerie wird die Stadt Bochum für ihre Markenstrategie und die Umsetzung der Dachmarkenarchitektur ausgezeichnet. Seit 2015 nutzen die Stadtverwaltung und die städtischen Töchter ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild. So verbindet das zeitgemäße Marketing der Stadt Bochum visuell alle Tochtergesellschaften, Produkte und Spielstätten, z.B. der Jahrhunderthalle der Stadt.

Hochkarätiges Programm mit Blick in die Zukunft

Das Programm des Awards beleuchtet neben der Auszeichnung für die Marke Bochum die weitere Zukunft der Stadt. Mit Oberbürgermeister Thomas Eiskirch sprechen Isis Scherpel von Back Bord, Andreas Lüning von GData und Hans-Peter Villis, VfL Bochum. Darüber hinaus stellen sich

neue Gesprächspartner:innen wie Tung-Chieh Chuang, der neue Generaldirektor der Bochumer Symphoniker, Noor Mertens, die neue Direktorin des Kunstmuseums Bochum und der zukünftige Rektor der Ruhr-Universität Bochum Prof. Dr. Martin Paul mit Ihren Ideen für Bochum vor.

„Neben der Ehrung für die gute Markenführung ist die Auszeichnung auch ein kleines Geburtstagsgeschenk zur 700-Jahr-Feier“, kommentiert Köchel die Entscheidung.

Rahmenprogramm: Urbantix

Mit URBANATIX Home wird eine kleine Reise von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft inszeniert. Musikalisch begleitet wird das Programm durch den Bochumer Soul- und Jazzsänger Jeff Cascaro mit seiner Band. Einige Eintrittskarten möchte der Club auch an interessierte Bochumer vergeben. TICKETS

Marketing Club Bochum

Der Marketing Club Bochum ist ein Verein, der die Weiterentwicklung des Marketing in Wirtschaft und Gesellschaft fördert. Für seine Mitglieder bietet der Verein lokal, aber auch in Kooperation mit anderen Marketing Clubs die Möglichkeit zur Weiterbildung im Marketing durch Vorträge, Diskussionen, Seminare und ähnliche Veranstaltungen.

Bildnachweis ©: Dirk Kropp, Bochumer Symphoniker (Tung-Chieh Chuang), Daniel Sadrowski (Noor Mertens)