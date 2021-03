Nach den neusten Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz zur CoronaVerordnung kann in Bochums Einzelhandel ab Montag per „Click and Meet“

eingekauft werden.

Auch die Bochum Touristinfo an der Huestraße 9 macht bis auf Weiteres von der neuen Möglichkeit Gebrauch. Ab sofort können im Callcenter der Bochum Touristinfo Termine ab Montag, 8. März gebucht werden, um vor Ort im Geschäft einkaufen zu gehen.

Buchung per Telefon

Die Bochum Touristinfo setzt das „Click and Meet“-Prinzip in Form eines Callcenter-Anrufs um. Montags bis samstags von 10 bis 16 Uhr ist eine Buchung per Telefon möglich, unter 0234 963020. Kunden können dann ein flexibles Zeitfenster von bis zu 30 Minuten reservieren, an dem sie in der Bochum Touristinfo exklusiv und alleine ihrer Shopping-Tour nachgehen können. Bestellt werden muss vorher nichts, es besteht auch keine Kaufpflicht. Die Maskenpflicht bleibt unberührt.

Weiterhin können Kunden auch über das „Click and Collect“-Prinzip in der Bochum Touristinfo einkaufen. Dabei werden die Waren im Internet unter www.wirsindbochum.de bestellt und können anschließend zu einem vereinbarten Termin an der Huestraße 9 abgeholt werden.