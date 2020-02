Am 7. Februar 2020 (Freitag) lädt das Seniorenberater-Team Bönen in der Lidl-Filiale in Bönen, Am Bahnhof 7, zur Sprechstunde ein. Informiert wird dort darüber, wie sich die Kundschaft beim Einkaufen richtig verhält, wie sie Spitzbuben schon im Vorfeld keine Gelegenheit gibt, sich am mitgeführten Hab und Gut zu „bereichern“ und damit auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden.

Von 10 bis 12 Uhr ist das Seniorenberater-Team aus Bönen in der Lidl-Filiale präsent.