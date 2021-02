Geschwister-Scholl-Str. 1 59199 Bönen - Mittwoch, 03. Februar 2021 10:30 Uhr

Es ist bereits die vierte Kita

die von der Unnaer Kreis- ,Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH für die Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems gebaut wird. Zur offiziellen Grundsteinlegung waren der Vorsitzende der AWO Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems Wolfram Kuschke, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH Landrat Mario Löhr, Geschäftsführer Matthias Fischer und Bönens Bürgermeister Stephan Rotering gekommen.

Ihr gemeinsames Ziel war es die kupferne Zeitkapsel mit Bauplänen für die Kindertagesstätte „Kleine Forscher", einer Zeitung vom Tag der Grundsteinlegung, Münzen und weiteren Details für die Nachwelt einzubetonieren.

Foto © Jürgen Thoms - Vorsitzender der AW Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems Wolfram Kuschke, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH und Landrat Mario Löhr,

Bönens Bürgermeister Stephan Rotering und UKBS Geschäftsführer Matthias Fischer

Schade nur, dass in Zeiten der Coronapandemie keine weiteren Gäste daran teilnehmen konnten und die „Hauptakteure Kinder“ nicht dabei sein konnten.

75 Kinder von 0-6 Jahren

dürfen sich mit ihren Erzieher*innen freuen dort Anfang 2022 einzuziehen. Es sind

22 U3 und 53 Ü3 Plätze. Die Kita heißt nicht nur“ Kleine Forscher“ und wird auch ein von der gleichnamigen Stiftung anerkanntes und zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“ werden. Diese Einrichtung läuft bereits als Modulanlage im Vollbetrieb an der Poststraße in Bönen und wird von Frau Sabine Zeising geleitet.

Aus dem Konzept der AWO

Die pädagogische Sichtweise der kleinen Forscher beruht auf dem Leitgedanken der Reggio-Pädagogik. Bei uns gibt es keine Hierarchie, dafür wird den Kindern ein hohes Maß an Kompetenz und Neugierde zugesprochen. Täglich zeigen uns die Kinder, dass Lernen ein Vergnügen ist. Kreativität gehört dabei zu den Lernwegen der Kinder, die sie in unseren Ateliers und Räumlichkeiten ausleben können. Sie sammeln eigene Erfahrungen, die sich in der Gemeinschaft mit den anderen Kindern und Erwachsenen erweitern.

Partizipation der Kinder ist uns wichtig: Ihre Ideen und Wünsche werden beim Morgenkreis und in der Kinderkonferenz besprochen und in den Kita-Alltag integriert. In unserer Arbeit ist der situationsorientierte Ansatz ein bedeutender Baustein des täglichen Miteinanders. Das heißt, wir greifen aktuelle Lebenssituationen und Interessen der Kinder spielerisch in Projekten auf.

Das Wohlbefinden und die Teilhabe

aller Familien sind uns sehr wichtig. Wir sind stolz auf eine bunte Mischung an Nationalitäten, Sprachen und Kulturen in unserer Kita. Auch die unterschiedlichen Familiensysteme und Lernausgangsvoraussetzungen der Kinder werden bewusst wahrgenommen und ihre Vielfalt als Bereicherung für die Gemeinschaft geschätzt.

Im letzten Kita-Jahr vor der Einschulung findet eine intensivierte Vorschularbeit statt. Wir bieten unseren Vorschuldetektiven Einzelaktivitäten und gemeinsame kleine Ausflüge an. So oft wie möglich nutzen wir das Außengelände der Kita.

Technische Daten der UKBS

» 850 m² Nutzfläche / vermietbare Nutzfläche lt. KiBiz rd. 725 qm

» 1.050 m² brutto Grundfläche

» 3.830 m³ umbauter Raum

» 12 PKW-Stellplätze (5 Stellplätze bauordnungsrechtlich erforderlich)

» 2.350.000,- € Gesamtkosten

» 2.500 m² Erbpachtgrundstück Gemeinde Bönen (davon 1.170 m² Außenspielbereich)

» Geplante Bauzeit von 12/2020 – 01/2022

» WWK Architekten Generalplanung

» Energiekonzept: UKBS-Motto „Verzicht beim Neubau auf fossile Brennstoffe “

» Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärme), Fußbodenheizung

» 100% CO-2 neutraler Gebäudebetrieb bei Einsatz von Ökostrom

» PV- Anlage zur Deckung des Anlagenstrombedarfs und des Allgemeinstrombedarfs wird geprüft

» extensives Gründach und der Baukörper erhält einen hellen Klinker / teilweise Putzfassade

Fotos © Jürgen Thoms - Aus der Serie: Offizielle Grundsteinlegung der 4-zügigen Kindertagesstätte „Kleine Forscher" Bönen