Bottrop. Am Montag, gegen 12 Uhr, klingelte es bei einer Frau in Bottrop an der Hochstraße an der Tür. Der Mann, der vor der Tür stand, gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Er gab vor, die Wasserqualität überprüfen zu wollen und müsste dazu in das Badezimmer.

Die Frau begleitete den Mann in das Bad. Währenddessen betrat ein zweiter Mann die Wohnung und entnahm, nach Angaben der Geschädigten, eine Schatulle mit Schmuck aus einem Schreibtisch. Eine Nachbarin konnte den Mann beobachten, aber nicht näher beschreiben. Auch der "falsche Wasserwerker" konnte nur grob beschrieben werden: ca. 1,80m groß und trug eine Cappy. Die Polizei sucht Zeugen, die die tatverdächtigen Männer im Bereich der Hochstraße gesehen haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.