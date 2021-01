Bottrop/Bremen. Per Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen, die in einem gestohlenen BMW saßen, der wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Nähe von Bremen geblitzt wurde.

Zwischen dem 2. April (20 Uhr) und dem 3. April 2020 (13.30 Uhr) kam es in Bottrop zum Diebstahl eines hochwertigen BMW. Die Tatverdächtigen entwendeten dabei den PKW ohne die Nutzung eines Originalschlüssels. Der Pkw wurde mit zwei Insassen kurz nach Diebstahl von einer Geschwindigkeitskontrolle erfasst. Bei den Insassen handelt es sich vermutlich um die Tatverdächtigen. Wer kann Angaben zu den beiden abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise unter Tel.:0800/2361111.

Hintergrund: Nach aktueller Rechtslage müssen erst alle anderen ermittlungstechnischen Möglichkeiten ausgeschöpft sein, bis die Polizei dieses Bildmaterial veröffentlichen darf.