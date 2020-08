Bottrop. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei tatverdächtigen Männern. Den Beiden wird vorgeworfen, aus einem Getränkemarkt mehrere Flaschen Whisky gestohlen zu haben. Auf ihrer Flucht sollen sie außerdem eine Frau verletzt haben.

Am 27.03.2020 um 15:25 Uhr, kam es in einem Getränkemarkt in Bottrop zu einem räuberischen Diebstahl von Spirituosen durch zwei männliche Tatverdächtige. Als die Geschädigte die Tatverdächtigen beim Verlassen auf den Diebstahl ansprach wurde sie vom größeren der beiden Tatverdächtigen mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen.

1. Tatverdächtige:

männlich

kräftige Statur

schwarze Haare

ca. 170 - 180 cm

dunkle Kleidung, schwarze Adidas-Jacke mit Emblem

dunkler Hauttyp, 3 Tagebart

2. Tatverdächtige:

männlich

schlanke Statur

ca. 170 180 cm

dunkle Kleidung

ungepflegt

3-Tage-Bart

Wer kennt die abgebildeten Tatverdächtigen? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Hintergrund: Nach aktueller Rechtslage müssen erst alle anderen ermittlungstechnischen Möglichkeiten ausgeschöpft sein, bis die Polizei dieses Bildmaterial veröffentlichen darf.