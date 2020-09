Einen brutalen Überfall meldet die Polizei aus Bottrop-Grafenwald. Dabei wurde eine Angestellte der Nachtschicht leicht verletzt.

Am heutigen Mittwoch, 9. September 2020, betrat um 02:15 Uhr ein mittels eines Multifunktionstuches maskierter Einzeltäter die Westfalen Tankstelle in Bottrop-Grafenwald an der Bottroper Straße 184. Dieser drückte die Kassiererin auf den Boden und schlug auf sie ein. Der Täter griff im Anschluss selbst in die Kasse und entnahm das Scheingeld.

Mittels eines pinken Kastenwagens flüchtete der Täter in Fahrtrichtung Bottrop. Das Kennzeichen des Fahrzeuges ist unbekannt.

Die Angestellte wurde durch die Gewalteinwirkung des Täters leicht verletzt, bedurfte aber keiner ärztlichen Behandlung (RTW war eingesetzt).

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz der Hubschrauberstaffel, verliefen negativ.

Täterbeschreibung:

[b]

Männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, Brillenträger, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einer blauen Jeans sowie einem blauen Pullover.

[/b]Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0800 2361 111.

Quelle: Polizeipräsidium Recklinghausen