Bottrop. Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Kleintransporters, der heute Vormittag (2.11.) auf der Hans Böckler-Straße unterwegs war. Der Fahrer eines Linienbusses musste um 11.17 Uhr stark abbremsen, weil ihm an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße/Lindhorststraße ein weißer Kastenwagen entgegenkam und ein Zusammenstoß drohte.



Eine 42-jährige Frau aus Bottrop, die im Bus war, wurde durch die Vollbremsung leicht verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr in Richtung Stadtmitte weiter - ohne anzuhalten. Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 35 bis 40 Jahre alt, braune kurze Haare, schmale Statur. Er war in einem weißen Kastenwagen, möglicherweiseSprinter, unterwegs. Das Fahrzeug hatte Aufschriften auf der Seite und vermutlich ein Kennzeichen aus dem Kreis Unna (UN). Der Fahrer und/oder Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. dem Fahrer nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111

entgegen.