Bottrop. In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Hegestraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen schnitten sie die Wellblechverkleidung auf.

Aus der Halle nahmen die Täter mehrere Werkzeugmaschinen der Marke Stihl mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen müsste zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug notwendig gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.