Bottrop. Bei einer Kontrolle zweier 24-Jähriger aus Essen und Bochum fanden Polizeibeamte am Samstag gegen 1.50 Uhr Gegenstände, die mutmaßlich gestohlen waren.

Die beiden Männer waren einem aufmerksamen Zeugen aufgefallen, weil sie den Südring entlang rannten. Der Zeuge informierte die Polizei. Bei einem der Männer konnten Drogen gefunden werden. Die anderen Gegenstände (Werkzeuge, Waschmittel, Hygieneartikel) fanden die Beamten in einem Koffer und einem Rucksack. Die Gegenstände wurden sichergestellt und die beiden Männer mussten zunächst für weitere Maßnahmen mit zur Wache. Später stellte sich heraus, dass es an der Straße "Im Springfeld" einen Einbruch gegeben hatte, bei dem aus einem Keller entsprechende Gegenstände gestohlen wurden. Die Ermittlungen gegen das Duo dauern an.