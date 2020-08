Bottrop. Im Stadtteil Kirchhellen kam es heute (6.8.) gegen 10:10 Uhr zu einem Brand in einer Werkstatt. Das Werkstattgebäude befindet sich auf dem Gelände einer Tankstelle auf der Alleestraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von der Feuerwache 2 brannte ein PKW in der Werkstatthalle. Das Feuer hatte sich bereits auf weite Teile des Werkstattinventars und einen zweiten, in der Werkstatt befindlichen PKW ausgebreitet.

Das Feuer drohte auf die direkt angrenzende Waschstraße überzugreifen, die Wand zur Werkstatt war bereits durchgebrannt. Die Kräfte der Feuerwehr nahmen einen massiven Löschangriff mit drei Angriffsleitungen vor und konnten so das Feuer zurückdrängen und löschen. Da in der Werkstatt neben den abgestellten PKW auch Gasflaschen, Kraftstoffe und Autoreifen untergebracht waren, war bei der Brandbekämpfung besondere Vorsicht geboten. Das Dach des Gebäudes wurde über eine Drehleiter mit einem C-Rohr gesichert und während der Nachlöscharbeiten teilweise geöffnet, um eventuelle Brandnester ausfindig zu machen. Zum Ende der Löscharbeiten wurde die Halle mit Hochleistungslüftern entraucht. Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 35 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen und der Berufsfeuerwehr Feuerwachen 1 und 2 vor Ort. Der Einsatz war um 11:45 Uhr beendet (Ln).