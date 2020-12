Bottrop. Nachdem am Montag eine mutmaßliche Taschendiebin festgenommen wurde (der Stadtspiegel berichtete), die in Bottrop eine Geldbörse gestohlen haben soll, ist die tatverdächtige Frau jetzt in Untersuchungshaft. Die 40-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde noch am Dienstag dem Haftrichter am Amtsgericht Bottrop vorgeführt. Die Frau war in der Vergangenheit schon mehrfach und landesweit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.