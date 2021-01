Bottrop. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei tatverdächtigen Frauen. Sie sollen mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Bankautomaten Geld abgehoben haben.

Zur Tatzeit (21.09.2020 13 Uhr - 21.09.2020 17 Uhr) die beiden weiblichen Tatverdächtigen in einem Linienbus die Geldbörse eines Bottropers. Im Anschluss hoben die Tatverdächtigen mit der entwendeten EC-Karte einen hohen Geldbetrag an einer Bank in Bottrop ab. Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen? Hinweise an Tel.: 0800/2361111

Hintergrund: Nach aktueller Rechtslage müssen erst alle anderen ermittlungstechnischen Möglichkeiten ausgeschöpft sein, bis die Polizei dieses Bildmaterial veröffentlichen darf.