Bottrop. Am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, schlug und trat ein 25-Jähriger aus Essen an der Kreuzung Essener Straße/Plankenschemm auf die Scheibe der Fahrertür eines 40-jährigen Bottropers ein.

Zuvor wollten der 25-Jährige aus Essen und ein Unbekannter mit ihrem Auto aus einer Einfahrt an der Essener Straße in den fließenden Verkehr einfahren. Aufgrund des stockenden Verkehrs konnte der 40-Jährige dies nicht ermöglichen. An der Kreuzung mussten die Fahrzeuge anhalten. Hier stiegen der 25-Jährige und der unbekannte Mann aus dem Fahrzeug aus und beschädigten gewaltsam das Auto des 40-Jährigen. Die Scheibe zerbrach, durch die Splitter wurde der 40-Jährige schwer verletzt. Die beiden flüchteten zunächst. Der Essener meldete sich im weiteren Verlauf bei der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hat er das Auto gefahren, im Besitz einer Fahrerlaubnis ist er allerdings nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.