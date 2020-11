Bottrop. Am Berliner Platz hat es am Samstagabend eine Prügelei gegeben. Nach Angaben von Zeugen sind gegen 21.15 Uhr zwei Männer aufeinander losgegangen, wenig später mischten sich noch andere Personen in den Streit ein.

Drei Männer - ein 48-Jähriger aus Bottrop, ein 32-Jähriger aus Bottrop und 18-Jähriger aus Bottrop - wurden dabei verletzt. Bei dem Streit soll auch ein Messer benutzt worden sein, verletzt wurde dadurch aber offensichtlich niemand.Die weiteren Ermittlungen zu der Prügelei dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Streit machen können und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich an das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu wenden.