Rechtliches Gehör definiert der Gesetzgeber so:

Der in Art. 103 Abs. 1 GG verbürgte Anspruch auf rechtliches Gehör ist eine Folgerung aus dem Rechtsstaatsgedanken für das gerichtliche Verfahren. Der Einzelne soll nicht bloßes Objekt des Verfahrens sein, sondern er soll vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zu Wort kommen, um Einfluss auf das Verfahren und sein Ergebnis nehmen zu können (vgl. BVerfGE 84, 188 <190> m.w.N.). Der Anspruch auf rechtliches Gehör bedeutet, dass das Gericht die Ausführungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis nehmen und in Erwägung ziehen muss (vgl. BVerfGE 21, 191 <194>; 96, 205 <216>; stRspr). Wenn dass ein Gericht seiner Pflicht, das Vorbringen der Parteien zur Kenntnis zu nehmen und zu erwägen, nur oberflächlich nachgekommen ist, ist Art. 103 Abs. 1 GG verletzt (vgl. BVerfGE 25, 137 <140>; 85, 386 <404>; stRspr).

Die Verletzung des Art. 103 Abs. 1 GG hat besonderes Gewicht. Im vorliegenden Fall ist von einer krassen Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör auszugehen. Das wäre noch verzeihlich, wenn das Gericht den Kernvortrag des Parteivortrags schlicht nur aus dem Blick verloren hätte. Spätestens aber bei Zurückweisung der Anhörungsrüge war dies offensichtlich nicht mehr der Fall. Ein somit bewusstes Übergehen eines entscheidungserheblichen Vortrags einer Partei ist aber mit dem Recht auf rechtliches Gehör unvereinbar.

Genau dies hat aber das Landessozialgericht in massiver Weise praktiziert, wenn es sich im Rahmen der Anhörungsrüge rechtfertigt, die Argumente der Partei doch zur Kenntnis genommen zu haben. In Wirklichkeit aber hat sich das Gericht noch nicht einmal mit der äußeren Hülle der Argumente des Parteivortrags auseinandergesetzt hat. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Argumenten eines Parteivortrags setzt nach den naiven Vorstellungen des Antragstellers und der Definition des Wortes "Auseinandersetzung" voraus, dass eine Auseinandersetzung mit den einzelnen wesentlichen Argumenten des Parteivortrags noch ansatzweise erkennbar ist. Das Landessozialgericht Celle setzt aber noch neue Maßstäbe einer perfiden Argumentation, wenn es die Erwähnung der äußeren Hülle der Argumentation des Parteivortrags in seiner Entscheidung schon als Auseinandersetzung wertet und zur Krönung dem Antragsteller rechtliche Defizite unterstelllt, mit der Entscheidung nicht einverstanden zu sein. So einfach geht das. Man muss nur GOTT IN SCHWARZ sein.

Gott sei Dank ist der Antragsteller nicht so blöd, dass er nicht erkennt, dass das Landessozialgericht das gute deutsche Recht pervertiert, indem es die Defizite einer Auseinandersetzung mit den einzelnen Argumenten des Antragstellers durch den Vorwurf zu vernebeln versucht, der Antragsteller wäre nur mit der Entscheidung nicht einverstanden gewesen. Das isi leider nicht zum Lachen, sondern hier hört der schlichte Bürger i.d.R auf, sich um eine nachvollziehbare rechtliche Würdigung mit dem Gang zum Bundesverfassungsgericht zu bemühen.

Es ist deshalb juristische Rarität, dass sich der schlichte Bürger gegen die Arroganz der Vertreter eines guten deutschen Rechtssystems und Ihrer rechtlich nur schwer zu korrigierenden Urteile mit einer rechtlich nachvollziehbareren Argumentation durchzusetzen kann. Selbst erfahrene und namhafte Juristen, wie Dr. Egon Schneider, ehemaliger OLG-Richter in Köln, ist bei einem Selbstversuch durch 3 Instanzen gescheitert, obwohl die Rechtslage eindeutig war.

Richter sind unabhängig in ihrem Urteil, aber sind die Richter des LSG Celle auch unabhängig von politischer Einflussnahme? Justiz darf nicht politisch verfügbar sein, doch je größer die Nähe der Gerichtsbarkeit zum Staat wie bei Sozial- und Verwaltungsgerichten, umso mehr hat man den Eindruck einer sogenannten Staatstreue. Im vorliegenden Fall hätte eine für den Antragsteller positive Entscheidung für das Land Niedersachsen große Probleme bei den ohnehin nicht verfügbaren Impfstoffen bedeutet. Ein Urteil darf sich aber nicht an Defiziten staatlichen Handelns orientieren, sondern am Recht. Das Land Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz haben nach Hinweisen ihrer Verwaltungsgerichte Impfkommisionen eingerichtet, die über das vorzeitige Impfen von Risikopatienten entscheiden. Dort muss der Bürger nicht vor Gericht ziehen. In Sachsen und Hessen haben Verwaltungsgerichte sich am guten deutschen Recht orientiert und einer vorzeitigen Impfung für Risikopatienten zugestimmt.

Kenneth Starr, 61, Rektor der juristischen Fakultät der christlichen Universität Pepperdine in Malibu, USA, stellt dazu fest: „Richter dürfen nie arrogant sein. Richter haben Macht. Macht ist die Möglichkeit, verantwortungsvoll zu dienen. Sie muss mit größter Sorgfalt und größter Umsicht eingesetzt werden. Zur Macht gehören Bescheidenheit und Selbstzweifel. Wer mächtig ist, darf sich selbst nicht zu ernst nehmen und muss vorurteilsfrei sein.

Da haben einige Richter am Landessozialgericht in Celle offenbar noch einen weiten Weg vor sich.

Mollath und Harry Wörz lassen grüßen.