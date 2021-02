Bottrop. Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Kolleginnen und Kollegen der Bottroper Feuerwehr bei der Deutschlandweiten Aktion "Twittergewitter".

Über 50 Berufsfeuerwehren aus Deutschland werden am 11. Februar ab 8 Uhr zum dritten Mal unter dem Hashtag #112live bei Twitter über ihren Einsatz- und Arbeitsalltag berichten. Auch die Feuerwehr Bottrop ist mit #Bottrop112 wieder dabei und twittert live, was gerade bei uns in der Stadt passiert. Zudem gibt es viele Tipps, Hinweise und Wissenswertes über die Feuerwehr Bottrop.

Diese Tweets können auch ohne Twitteraccount unter dem Link www.twitter.com/Feuerwehr_BOT gelesen werden.