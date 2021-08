Bottrop. Die Polizei hat am Dienstag an mehreren Stellen im Stadtgebiet von Bottrop Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei fiel auf: Viele waren zu schnell unterwegs. 104 Fahrer mussten ein Verwarngeld bezahlen, weil sie sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten haben.

Sieben bekamen wegen zu schnellen Fahrens eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zwei müssen auch mit Fahrverboten rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit: 93 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Der Großteil der zu schnellen Fahrer war mit dem Auto unterwegs. Nur ein Motorradfahrer wurde erwischt, weil er schneller fuhr als erlaubt. Die Polizeibeamten haben aber nicht nur auf die Geschwindigkeit geachtet, sondern auch auf mögliche technische Veränderungen. Auch Verkehrsteilnehmer, die während der Fahrt das Handy benutzt haben oder bei rot über eine Ampel gefahren sind, wurden erwischt:

Die weiteren Ergebnisse:

- 3 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis

- 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige Rotlicht

- 3 Ordnungswidrigkeitenanzeige Handy

- 4 Ordnungswidrigkeitenanzeige Fahrpersonalgesetz (LKW)

- 4 Mal Mängelbericht (z.B. TÜV abgelaufen)

- 1 Mal Untersagung Weiterfahrt