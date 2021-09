Bottrop. Zu einer Auseinandersetzung kam es am Mittwoch, um 18.30 Uhr, an der Ausfahrt eines Parkplatzes an der Prosperstraße. Ein 38-jähriger Bottroper fuhr mit seinem Auto vom Parkplatz, als ein bislang unbekannter Mann an das Fahrzeug heran und mit den Fäusten mehrfach gegen die Beifahrertür schlug. Anschließend besprühte er das Fahrzeug noch mit einer unbekannten Flüssigkeit.

Der Fahrer stieg daraufhin aus und suchte das Gespräch mit dem Unbekannten. Er erhielt unvermittelt mehrere Sprühstöße in seine Richtung. Die unbekannte Flüssigkeit traf ihn im Gesicht. Der Bottroper trat dem Unbekannten daraufhin das Behältnis aus der Hand, woraufhin der Fremde flüchtete. Der Bottroper wusch sich die Augen mit Mineralwasser aus und zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 26 - 30 Jahre alt, etwa 1,78m groß, normal gebaut, 85 - 90 kg, braunblonde Haare, Schnäuzer, graue Jogginghose, graublaues Oberteil, schwarzer Rucksack. Die Polizei nimmt Hinweise zur Person oder dem Vorfall unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.