Bottrop. Auf der Horster Straße in Batenbrock wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten mehrere Türen und Schränke auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Auf dem Kirchplatz ist ein unbekannter Täter am frühen Montagmorgen in einen Handyladen eingebrochen. Gegen 1.50 Uhr wurde die Eingangstür aufgehebelt, anschließend nahm der Täter einige Handy-Attrappen (Dummys) mit und flüchtete auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80m bis 1,85m groß, dunkel gekleidet, trug eine Kapuzenjacke, dunkle Schuhe und hatte eine Umhängetasche dabei.

In den Stadtteilen Kirchhellen/Overhagen sind mehrere Autos aufgebrochen worden. Der Polizei liegen bislang fünf Anzeigen vor. Abgesehen hatten es die unbekannten Täter in allen Fällen auf BMW. Nachdem die Autos geöffnet waren, wurden die technischen Festeinbauten ausgebaut und gestohlen (vor allem Navigationsgeräte und Lenkräder). Auf der Pastor-Dahlmann-Straße waren zwei

Autos betroffen - ein 3er BMW und ein 5er BMW. Auf der Straße Neue Heide war es ein 4er BMW, genauso wie auf der Straße Tappenhof. Und auf der Dorfheide wurden aus einem 1er BMW das Lenkrad und das Navigationgerät ausgebaut. Die Tatzeit konnte auf Montagabend bis Dienstagmorgen eingegrenzt werden. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.