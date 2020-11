Bottrop. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht wird nach einem Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben haben soll. Zur genannten Tatzeit, am 7. August 2020 (9.30 Uhr) hob ein unbekannte Tatverdächtiger 1000 Euro Bargeld mit einer zuvor entwendeten EC-Karte an einem Bankautomaten einer Bank in Bottrop ab. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.