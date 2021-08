Bottrop. Am Sonntag ereignete sich, gegen 18.30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Kreuzung der Braukstraße (B224)/ Horster Straße

Ein 38-jähriger Dorstener fuhr mit dem Auto auf der Braukstraße in Richtung A2 und kollidierte mit einer 21-jährigen Autofahrerin aus Oberhausen, die auf der Horster Straße in Richtung Bottrop unterwegs war. Der 38-Jährige erlitt schwere, die 21-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportieren sie in Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach ersten Einschätzungen handelt es sich um Totalschäden. Der Kreuzungsbereich wurde während der Unfallaufnahme vollgesperrt.