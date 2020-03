Heute in Westfriedhof Bottrop

Heute Samstag, 28.03.2019 sollte der Gedenktag für Märzgefallenen sein, wegen Corona-Virus abgesagt.

Ich war heute allein auf dem Grabstätte der Märzgefallenen, habe 71 Rosen mit Rote schleife auf dem Leine der an die drei Seiten der Grabsteine befestigt.

Der Zahl 71 ist für Gräber der Revolutionären die von Nazis Zerstört wurden und nach dem Krieg nicht wiederhergestellt wie der Revolutionären Denkmal.

Der Verwaltung spitze OB Her Bernd Tischler mit Zusammenarbeit von Stadtarchivleiterin Frau Biskup

Haben einen Infotafel am 13.03.2020 einbringen lassen. Durch den Text der an den Tafel angebracht ist , wurde der revolutionären Charakter des Denkmals verloren und die Gräber der Umfeld steht kommt nicht in Sprache.

Damals spielte die USPD Große rolle leider ist dazu nichts zur lesen.

Der Grabstätte in Kürze:

Der Denkmal Eingeweiht am 01. Mai 1922, für die RevolutionärenInnen, USPD, KPD und Gewerkschaftsmitglieder der UNION, Rote Ruhrarmee. An drei Seiten wurden die Namen von 127 eingemeißelt.

1 Massengrab von revolutionären die von Freikorps Loewenfeld am April-Mai 1920 umgebracht wurden. Insgesamt 257 Tode aus Bottrop und Kirchhellen. Alle waren nicht Revolutionären und auch nicht Mitglieder von Rote Ruhrarmee.

71 Gräber der Revolunärenen

Grab von Alois Fulneczek, umgebracht von Freikorps Lichtchlag am 23.02.1919.

Am 1929 wurde die Urne des bottroper KPD-vorsitzender Kilian Schieß vor dem Denkmal eingellassen.

Gräber von KPD Mitglieder Michael Mast und Andreas Franz Kwasibruch die von Nazis umgebracht wurden.

Eine Grab ist ohne angabe, es kann eine Grab von Märzgefallenen sein.

Kann man ruhig sagen es ist eine Grabstätte der SozialistenInnent aus Bottrop.

Als Lokalhistoriker sage ich mit dem Tafel der von Stadt angebrachte ist werden wir damit nicht zufrieden geben weil es nicht die Geschenese die damals vorging nicht wiedergibt. Dadurch ist auch keine anlass das der OB Herr Tischler den Tafel mit dem DKP und Die Linke einweihen will. Der Denkmal ist nicht wiederhergestellt, bei Bronzenplatten mit Namen sind fehlerhaft.

Ich bin für Komplette Wiederherstellung des Denkmals, technisch ist machbar.

Ich wünsche alle eine Corona-Virus freien Tage. Glück auf.