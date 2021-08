Bottrop. Das neue Programm der VHS Bottrop steht in den Startlöchern. Am Mittwoch, 18. August, wird die Printausgabe flächendeckend verteilt und auf der Website www.vhs-bottrop.de sind die Kurse zeitgleich bereits einsehbar. Bei insgesamt 436 Angeboten heißt es zunächst: Überblick verschaffen! Wer sich entsprechende Kurse ausgesucht hat, kann sich ab Montag, 23. August, entsprechend online oder über das im Programmheft beiliegende Formular anmelden.

Das vergangene Jahr hat Uwe Dorow als Leiter der VHS Bottrop sowie alle Mitarbeiter:innen vor große Herausforderungen gestellt. „Nicht nur für uns, aber für alle Volkshochschulen war eine Umstellung angesagt, um die VHS weiter am Leben zu halten“, so der Leiter. Ein Großteil der bis dato angebotenen Kurse lebte von einer Teilnahme vor Ort. Durch die Auflagen und Beschränkungen mussten einige Angebote bis auf Weiteres abgesagt werden, aber zeitgleich hat sich die Möglichkeit der Online-Kurse nach und nach etabliert. „Mit dem Start in das neue Semester bieten wir nun über 80 Kurse online an. Anfang 2020 waren wir noch bei null“, hält Dr. Katja Hesmer fest. Einigen technischen Störungen zu Trotz wurde das digitale Angebot gut angenommen. Lediglich die Verfügbarkeit der entsprechenden Endgeräte – gerade in sozial schwachen Familien - sei problematisch gewesen.

Mit dem Bereich „vhs Wissen live“ bietet das vhs-Netzwerk darüber hinaus die Möglichkeit, hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft live digital zu verfolgen und im Anschluss in Diskurs zu gehen. Unter anderem wird in diesem Halbjahr Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach gemeinsam mit Prof. Dr. Thomas Pogge über die Fairness und Effizienz des Gesundheitssystems diskutieren.

Highlights im zweiten Halbjahr

Um bei der digitalen Schiene zu bleiben, bietet die VHS unter anderem neue Fokuskurse im Bereich der Office-Anwendungen an. Von der Erstellung von Serienbriefen in Word über einzelne Excelfunktionen bis hin zur Einführung in die Programme Outlook und OneNote können Teilnehmende ihr Wissen entsprechen erweitern oder festigen. Auch die Kurse iPhone und iPad für Einsteiger sind neu und besonders gefragt. „Wenn man bedenkt, dass beispielsweise im Rahmen des Homeschooling Produkte von Apple an die Schülerinnen und Schüler verteilt wurden, sind diese Kurse gerade für Elternteile interessant. Denn die Nutzeroberfläche und Bedienung unterscheidet sich in einigen Punkten stark von Android-Geräten“, so Tanja Steinhaus.

Eine besondere Herzensangelegenheit ist zudem der Info-Abend „Pflegeeltern werden“. In Zusammenarbeit mit dem städtischen Fachbereich Jugend und Schule sowie dem Sozialdienst der Katholischen Frauen wird erklärt, welche Aufgaben auf die Pflegeeltern in Spe zukommen und warum Kinder überhaupt ein zweites Zuhause benötigen. Aber nicht nur ein kindlicher Zuwachs ist in Zeiten der Corona-Pandemie zu erkennen. Auch die Begleiter auf vier Pfoten haben ein neues Zuhause bekommen. „Im letzten Semester gab es förmlich einen ‚run‘ auf das online Angebot für Hundeerziehung. Die Wartelisten waren so lang, dass wir den Kurs mehrfach wiederholt haben. In diesem Halbjahr haben wir insgesamt drei verschiedene Kurse für Hundebesitzer auf die Beine stellen können“, freut sich Tanja Steinhaus. Von artgerechter und alltagstauglicher Hundebeschäftigung über das Verstehen der Hundesprache bis hin zur Bewältigung von Problemen in der Erziehung lernen die Besitzer:innen alles, um ein entspanntes Leben mit der Fellnase zu genießen.

VHS goes online

Wer sich kreativ austoben möchte, hat auch in diesem Halbjahr eine große Auswahlmöglichkeit. Neu hinzugekommen sind dabei der Kurs Acrylmalerei für Einsteiger:innen im Vormittagsbereich und Handarbeiten wie das Stricken von Wollsocken im finnischen Stil. Auch die beliebten Open-Air-Workshops im Bereich Pastellkreide und Tusche sind wieder dabei. Bei dem Workshop „Kreatives aus Beton“ hat sich im Programmheft ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen, denn der Kurs findet am 22. Und 29. September statt.

Buntes Programm an Kochkursen

Für alle kulinarischen Genießer gibt es wieder ein buntes Programm an Kochkursen, die nach aktuellem Plan zum größten Teil in Präsenz stattfinden sollen. Dozentin Diane Haupt hat bereits signalisiert, dass ihre Kurse nach Möglichkeit auch online stattfinden können, sollte die Entwicklung der Pandemielage eine Teilnahme vor Ort verhindern. Darüber hinaus werden verschiedene Tastings von Whisky über Wein und Kaffee bis zu verschiedenen Ölen angeboten.

Im Bereich Gesundheit sind werden wieder eine Vielzahl an Bewegungskursen angeboten. Anfang Oktober gibt es das sogenannte „Waldbaden“, bei dem in einer dreieinhalb stündigen Wanderung durch den Wald besonders Erholung, Entschleunigung und das bewusste Wahrnehmen der Umgebung im Fokus stehen. Auch das Thema Krankheiten frühzeitig erkennen spielt in diesem Halbjahr eine wichtige Rolle. Zusammen mit der Initiative Herzklappe wird es dementsprechend im September einen Vortrag zu Herzklappenerkrankungen geben. Dabei stehen sowohl Patient als auch Arzt auf der Bühne und schildern ihre Erfahrungen rund um die Erkrankungen, wie man die Symptome erkennt und wie die Behandlung abläuft.