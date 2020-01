Erste Show von "Comedy im Saal" Die erste „Comedy im Saal“-Show im neuen Jahr startet gleich durch mit einer rasanten Mischung. Kabarettist Benjamin Eisenberg hat am Sonntag, 26. Januar, Stefan Danziger und Robbi Pawlik zu Gast im Kammerkonzertsaal.

Stefan Danziger hat sein aktuelles Solo benannt nach einer der meistgestellten Fragen an Kabarettisten: „Was machen sie eigentlich tagsüber?“ Geboren in der DDR, wollten er und seine Familie in die BRD fliehen. Doch leider sind sie falsch abgebogen und in der Sowjetunion gelandet. Nach der Wende schaffte er es endlich in den Westen und landete in Berlin Wedding. Auf den Straßen Berlins erlernte er seinen Stil und entdeckte seine Gabe, Menschen stundenlang mit (deutscher) Geschichte vollzubrabbeln – was anscheinend gut ankam und für witzig befunden wurde.

Kulturelle Widersprüche

Da es ihm nicht reichte, dies nur tagsüber zu tun, beschloss er vor über fünf Jahren, es auch nachts auf den Comedy-Bühnen Berlins zu tun. Erst auf Deutsch und dann noch auf Englisch. Das eröffnete ihm die Möglichkeit, auch auf den Bühnen Amsterdams, Londons und Edinburghs aufzutreten. Seine Stand-up-Performance beleuchtet charmant unsere Geschichte und die Geschichten dahinter, kulturelle Widersprüche und Absurditäten des Alltags.

Nicht nur das Berliner Original steht zum ersten Mal bei „Comedy im Saal“ auf der Bühne, auch der zweite Gast gibt sein Debüt: Robbi Pawlik alias Bademeister Schaluppke. Er kennt sich aus im nassesten Brennpunkt der Republik – in der Badeanstalt. Die Badeklientel glaubt ja immer noch, Bademeister stehen nur am Beckenrand rum, schikanieren Kinder und Rentner, machen auf dicke Hose und glotzen den Rest des Tages den Damen hinterher. Rudi Schaluppke macht uns dagegen klar: Dieser Job verlangt einen komplexen Kompetenzkatalog!

Animateur und Stilberater

Der Bademeister ist Mädchen für alles: Er ist Animateur, Kindertröster, Sorgenonkel, Psychologe, Sonderpädagoge, Sozialarbeiter, Stilberater, Mediator, Fußpilzflüsterer, Innen- und Außenbeckenminister, Diplomat und Dienstleister. Man könnte auch sagen: eine Art Superheld in kurzer Hose mit Plauze und Badelatschen.

„Chlorreiche Tage“ ist das neue Programm mit dem alten Hasen auf dem gefliesten Parkett. Schaluppke redet, rockt und rappt, bis der letzte Zuhörer merkt: Ein Bademeister ist auch Entertainer! Und wenn die funky Bässe seiner Songeinlagen im Einklang mit den Luftblasen im Whirlpool blubbern, erreicht die Stimmung ihren pH-neutralen Höhepunkt!

Special Guests sind Mellotone. Alexx Marrone, der Leadsänger, Gitarrist und Harpspieler ist seit über 20 Jahren auch als Solist unterwegs. Bassist, Backingsänger und Percussionist Volker Kamp ist nicht weniger lang als Sideman in vielen bekannten Bands wie Five alive ’O, Trionova oder Joscho Stephan on tour. Zusammen hat sich das Duo genreübergreifend die Rosinen aus den letzten 50 Jahren Musikgeschichte herausgepickt und zu eigen gemacht. Von Rock und Pop über Reggae bis hin zu Folk und Country.

Die Gäste werden natürlich wie immer verstärkt von der Late-Night-Band „The Pottboys“ – Many Miketta (Bass), Roland Miosga (Piano) und Jens Otto (Drums).

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro, Schüler und Studenten zahlen 10 Euro bei Getränke Possemeyer (Ostring 45) oder Rest-Karten an Abendkasse für 16,50 Euro/12 Euro.

Einlass ist um 18 Uhr, dann öffnet auch die Abendkasse, Beginn um 19 Uhr.