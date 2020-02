Am Sonntag, 16.02.2020 luden die "chorifeen" unter der Leitung von Maria Schmalenbach zu einem Konzert in die Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt in Feldhausen ein. Das Motto: "stimmt mit uns an" nahm das begeisterte Publikum gerne wahr. Neben sechs bekannten Musikstücken der achtköpfigen Frauengruppe, brachten die Damen ihre Mehrstimmigkeit und auch solistische Darbietungen in vielen neuen Stücken zu Gehör.

"Veränderung" und "Geistreich" so zwei neue Titel, passend zu der ebenso neuen Videotechnik, die in Text und Bild den Gesang untermalten.

"Im Vergleich zu unserem ersten Konzert vor fast vier Jahren", so kündigte Maria Schmalenbach an, "sind wir heute unplugged unterwegs". Dies war ein voller Erfolg und forderte eine Zugabe.

Was könnte da passender sein als: "Für Frauen ist das kein Problem". Das Publikum wartet auf ein neues Konzert, nicht erst in 4 Jahren.