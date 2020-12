Bottrop. „Frau Bürgermeisterin Monika Budke hat uns im Februar dieses Jahres besucht. Wir sind glücklich, die sympathische Politikerin als Schirmherrin für unsere Chöre gewonnen zu haben“, freuen sich Da-pacem-Vorstandsvorsitzender Josef Eickholt und Chorleiter Michael Meuers. Die Chorgemeinschaft gratuliere der kulturell engagierten Bürgermeisterin zu ihrer erneuten Wiederwahl in dieser herausgehobenen politischen Funktion.

„Wir sind stolz, das freundliche Konterfei der Bürgermeisterin auf unserer Da-pacem-Homepage führen zu dürfen, umrahmt mit dem Text, dass die Schirmherrin die Aktivitäten der Mehr-Generationen-Chöre unterstützen möchte.“

Letzte reguläre Chorproben

Die letzten regulären Proben der Da-pacem-Chöre fanden statt am 12. März. Danach griffen die allgemein strikt einschränkenden Corona-Schutzmaßnahmen. „Wir haben uns zum Glück nicht miteinander über Aerosole angesteckt“, so Josef Eickholt. Denn über die Medien im Mai sei bekannt geworden, dass es bei Chören in den USA und in Holland durch Aerosole zu schwerwiegenden Infektionsverläufen, ja sogar zu Todesfällen gekommen sei.

Im September und Oktober hatte der Erwachsenenchor Chorprobenversuche in der Kirche St. Michael. Unter strengster Beachtung der Corona-Schutzverordnung. „Die Abstände zwischen den in der ganzen Kirche verteilten Chormitgliedern betrug mehrere Meter. „Jede Sängerin und jeder Sänger musste quasi solistisch singen. Das war schon eine besondere, aber auch interessante Herausforderung“, berichtet Chorleiter Michael Meuers. Durch die neuen Corona-Beschränkungen müssten die Chorproben bis auf weiteres ausfallen.

„Weinachten fällt aus“: So lautet ein – humoristisches - Musical von Peter Schindler. Die Da-pacem-Chöre haben es im Ad-vent 2006 in der Kirche St. Ludgerus aufgeführt. Mit 30 Mitwirkenden, hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen in Rollen als Engel mit Spezialaufgaben. Michael Meuers: „Der Musicaltitel kommt mir wegen der Assoziationen zu den Corona-Einschränkungen zum bevorstehenden Weihnachtsfest ins Gedächtnis“. In dem Musical gehe es darum, dass der Weihnachtsmann namens Ambrosius Schneeweiß allen Menschen auf der Erde einen Brief schrieb: Weihnachten falle aus, weil er noch vom Vorjahr gestresst sei. Später erspähte ein „Young-voice-Sänger“ als Kundschaftsengel durch sein Fernglas: Eine einzige Familie hat den Weihnachten-fällt-aus-Brief wohl nicht erhalten. Denn unten auf der Erde bereite sich eine musizierende Familie auf Weihnachten vor. Da haben die Engel den Ambrosius Schneeweiß erweicht. Er ließ die Schlittenhirsche einspannen. In letzter Minute fand doch noch Weihnachten für diese eine Familie statt. Josef Eickholt: „Ein lustiges, eigentlich profanes Musical, mit einem Happy End.“ Einen solchen glücklichen Ausgang wünsche er für „Corona-Weihnachten“: Dass die Familien trotz der Bedingungen und Einschränkungen ein schönes Weihnachtsfest feiern könnten.