Familiencafés in Bottrop heißen Eltern und Kinder wieder willkommen

Bottrop. Andere Familien treffen und sich austauschen, leckeren Kaffee und andere Getränke zum kleinen Preis genießen. Währenddessen können die Kleinen spielen. Die Mitarbeiterinnen betreuen, beraten und vermitteln in allen Fragen rund um das Thema Familie. Das ist das Prinzip der beliebten Familiencafés, die die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung (KEFB) regelmäßig anbietet.

Nach der coronabedingten Pause können die Familien-Cafés an drei Orten ab sofort wieder starten:

- Familientreff Hansastraße, mittwochs von 9:30 bis 12 Uhr (Familienort Hansastr. 1, mitten im Stadtzentrum neben Parfümerie Pieper).

- Familien-Café „Wolke 7“, montags durchgehend von 10 bis 16 Uhr (jetzt ebenfalls in der Hansastr. 1)

- Wuselcafé im Familienort Prosperstr., freitags von 10-12 Uhr (Prosperstr. 181, im ehemaligen Sparkassengebäude in den Räumen der „Kinder- und Jugendhilfe FLOW“).

Die Angebote richten sich insbesondere an Familien mit Kindern in den ersten beiden Lebensjahren, vor der Kindergartenphase. Natürlich gibt es eine Wickelmöglichkeit vor Ort. Ergänzt werden die Familien-Cafés durch weitere offene Angebote der Familienbildung wie z.B. Nähkurse und Gesprächsangebote mit Hebammen. Ermöglicht werden die Angebote durch die Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ und das Landesprojekt „Kommunale Präventionsketten NRW“ sowie mit Unterstützung der Stadt Bottrop. Informationen zu den Familien-Cafés bei der kath. Familienbildungsstätte, Tel.: 70 62 311.