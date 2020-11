Bottrop/Münster. „Seien Sie eine lebhafte und lebendige Erinnerung an den Liebes- und Gebetsdienst unserer Kirche, und dehnen Sie diesen Liebesdienst auf die Gemeinden aus, dass wir daran gemessen werden“: Diese Worte gab Münsters Bischof Dr. Felix Genn sieben Männern mit auf den Weg, die er jetzt im St. Paulus-Dom Münster zu Diakonen geweiht hat.

Geweiht wurden Wolfgang Assing aus Gronau, Thomas Königkamp aus Rhede, Christian Kott aus Bottrop, Johannes Kronenberg aus Winnekendonk, Siegfried Löckener aus Bocholt, Martin Malaschinsky aus Senden und Andreas Ruppert aus Castrop-Rauxel. Sie werden ihr Amt als Ständige Diakone ausüben. Während andere Diakone später zum Priester geweiht werden, bleibt der Ständige Diakon hauptberuflich oder neben einem Zivilberuf in seinem Amt. Wie Priester unterliegen Diakone der Pflicht zum Zölibat. Verheiratete Diakone werden für die Dauer ihrer Ehe von der Zölibatspflicht freigestellt. Vor diesem Hintergrund nahmen die Ehefrauen der neuen Ständigen Diakone an deren Weihe teil. Sie waren zuvor ebenso in die mehrjährige Ausbildung eingebunden gewesen. Außerdem hatten mit den sieben Weihekandidaten aus dem Bistum Münster fünf Männer aus dem benachbarten Bistum Osnabrück die vierjährige Ausbildung am Institut für Diakonat und Pastorale Dienste (IDP) in Münster absolviert.

In der Messe, bei der Spiritual Matthäus Niesmann und Dr. Michael Höffner Konzelebranten waren, zeichnete Bischof Genn drei Bilder zum Verständnis des Diakonenamtes. Er dankte den neuen Diakonen, dass sie diesen Gedanken aufrecht erhalten wollen, sowie ihren Familien für die Begleitung dabei. Anschließend legten die sieben Männer vor dem Bischof ihr Weiheversprechen ab, ihre Ehefrauen bekannten ihre Bereitschaft zur Unterstützung. Zum Zeichen ihrer Hingabe an Gott legten sich die Kandidaten ausgestreckt auf den Boden, bevor sie der Bischof dann durch Handauflegen und Gebet zu Diakonen weihte. Im Anschluss legten sie jeweils die Dalmatik, das liturgische Gewand des Diakons, erstmals an. Spontaner Applaus drückte die Glückwünsche der Gottesdienstgemeinde zur Weihe aus. Eine Teil ihrer neuen Aufgaben nahmen zwei der neu Geweihten unmittelbar wahr: Hatten vor der Weihen noch die Diakone Matthias Kaiser als Vertreter des Diakonenrates und Joachim König als Bischöflicher Beauftragter für den Diakonat dem Bischof assistiert, übernahmen dies nach der Weihe Wolfgang Assing und Christian Kott. Im Anschluss an die Messe, die unter Corona-Bedingungen mit nur wenigen geladenen Gästen stattfand, überreichte der Bischof den Diakonen in Anwesenheit ihrer Ehefrauen ihre Weiheurkunden.