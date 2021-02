Der Lockdown, dieses Wort hört keiner mehr gerne! Aber der Lockdown er ist da und er bleibt noch. Er ist notwendig, um unser aller gesundheitliches Wohl zu erhalten. Es würden heute viele vor dem Bildschirm sitzen und bei „Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht“ HELAU schreien oder KÖLLE ALAAF! Aber in diesem Jahr 2021 nicht! Und so soll es auch sein! Einfach Ruhe finden. Den Winter genießen und einfach spazieren gehen. Sich selbst wieder neu finden. Mal in die Nachbarstadt Gladbeck und auf den Braucker-Friedhof gehen könnte da die Seele erfrischen oder auch nachdenklich stimmen. Beides in der Pandemie ist wichtig Verstand und Seele zu vereinen. In diesem Sinne ein kleines HELAU durch die FFP2- Maske!