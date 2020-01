Traditionell fand auch in diesem Jahr das Winterfußball-Hallenturnier der Hauptschule Welheim vor der Zeugnisausgabe am kommenden Freitag, den 31.1.2020 statt. Jahrgangsübergreifend fanden die Spiele statt. Jungenmannschaften gegen Jungenmannschaften, Mädchenmannschaften gegen Mädchenmannschaften. Das Publikum aus Schülerinnen und Schülern, aus Lehrerinnen und Lehrer und die Gäste fiebert mit! Es war, wie immer ein faires Turnier. Keine gelben oder roten Karten. Denn ein ist an der Hauptschule Welheim klar, es geht nicht um das Gewinnen. Es geht darum die Freundschaften unter den Schülerinnen und Schülern zu fördern. Sieger des Turniers war die Jungenmannschaft der Klasse 10B, doch gewonnen hat an dem Turnier die gesamte Schulgemeinschaft der Hauptschule Welheim.