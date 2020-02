Die Geschäftsführung der Grusellabyrinth Erlebniswelt hat die Stadt darüber informiert, dass ein Insolvenzverfahren vor dem Amtsgericht Essen eröffnet wurde.



Die Wirtschaftsförderung der Stadt steht in einem engen Austausch mit dem Unternehmen und der Geschäftsführung mit dem Ziel, das Freizeitangebot und die damit verbundenen Arbeitsplätze in Bottrop zu erhalten.

„Die Bemühungen der Geschäftsführung die Erlebniswelt fortzuführen und neu aufzustellen unterstützt die Stadt ausdrücklich“, sagt Oberbürgermeister Bernd Tischler. Man müsse abwarten, wie das Verfahren verlaufe. Ein Insolvenzverfahren könne dem Unternehmen auch die Möglichkeit bieten, entsprechende Schritte zu gehen und sich neu zu strukturieren. „Das Grusellabyrinth ist in den letzten fünf Jahren zu einem festen Bestandteil der Freizeitwirtschaft und eine wichtige Attraktion am Standort Bottrop geworden. Die Stadt Bottrop wird daher alle Gespräche positiv begleiten“, so Tischler.