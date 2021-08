Stadtflimmern Bottrop geht am kommenden Freitag, 27. August, in die Endrunde. Um 19.30 Uhr läutet UWAGA!, die Klassik-Band, das letzte Wochenende der Open-Air-Sommerreihe im Kulturhof ein. Bei schlechter Wetterlage wird das Konzert in den Kammerkonzertsaal verlegt.

UWAGA! sind vier Musiker (Plus Max Klaas/Percussion) die seit 2007 gemeinsam ihren ganz eigenen Stil zwischen Klassik, Jazz, Balkan-Sound und Popmusik auf die Bühne bringen. Ein Jazzgeiger mit Punkrock-Erfahrung, ein Akkordeonist mit Balkan-Sound im Blut, ein klassischer Geiger mit Osteuropa-Faible und ein Bassist, der in Sinfonieorchestern ebenso zu Hause ist, wie in Funkbands.

Ihre Vision

Musik, die glücklich macht, die mitten ins Herz und in die Beine geht. So kommt es, dass bei UWAGA! alle auf ihre Kosten kommen. Knallharte Klassikfans freuen sich daran, dass der große UWAGA!-Spaß seinen Ausgangspunkt immer in klassischen Musikwerken hat. Tanzwütige wippen nicht nur mit den Füßen. Und Fans der anspruchsvollen Unterhaltungsmusik sind sowieso das UWAGA!-Kernpublikum.

Karten im Vorverkauf

Tickets für das Konzert sind bei der Theaterkasse unter der Tel. 02041-703308 erhältlich. Besucher:innen müssen einen Immunisierungs- oder Testnachweis (maximal 48 Stunden alt) und einen Personalausweis vorweisen.