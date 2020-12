Ev. Posaunenchor Bottrop Eigen musiziert im Advent

Als Highlight des Jahres verzeichnet der Evangelische Posaunenchor Bottrop Eigen das „Konzert unterm Nussbaum“, welches im Herbst auf dem Innenhof der Gnadenkirche stattfinden konnte.

Gerne wäre der Chor der Tradition nachgekommen vom Rathausbalkon zu musizieren und auch in Seniorenzentren die Adventszeit mit Musik zu gestalten. Leider ist es in diesem Jahr nicht möglich. Ob es am Heiligen Abend einen Gottesdienst geben wird ist noch ungewiss.

In Zeiten von Einschränkungen bedingt durch die Covid 19 Pandemie ist bei der Suche nach einer neuen Probenstruktur ein ideenreiches Konzept notwendig. „ Der Zusammenhalt muss bleiben und darf nicht verloren gehen“, so schreibt der Chorvorsitzende Klaus Kuhfuß regelmäßig den Chor an. Der Dirigent Gerd Jentzsch ist bei der Umsetzung der Montagsproben sehr kreativ. Pünktlich werden digitale, extra arrangierte Playbacks verschickt, zu denen in Eigenarbeit Musikstücke erarbeitet werden können.

Neue Herausforderungen annehmen, spannende Wege gehen, eine Beständigkeit erleben und vor allem die Gemeinschaft im Chor lebendig erhalten. Auf diese wöchentliche Überraschung freuen sich alle gemäß dem Motto: „Musik verbindet.“ Nicht zuletzt bekommen Titel wie: „ Gott gab uns Atem“ oder „Still, still“ in den homeoffice- Proben eine ganz neue Bedeutung.

Im Jahr 2019 gab es die Premiere des „musikalischen Adventskalenders“ in Form von Videos zu allen Adventssonntagen. Motiviert wurde zuhause geübt und Ton- und Bildaufnahmen angefertigt. Alle individuellen Puzzleteile pflegten Chormitglieder dann zu Gesamtwerken unterschiedlicher Stile zusammen.

Auch in diesem Jahr wartet zu jedem Adventssonntag eine musikalische Überraschung des Chores, zu sehen auf der Internetseite.

https://posaunenchor-bottrop-eigen.de/

Mit viel Spaß wurden unterschiedliche Arrangements umgesetzt.

Für neue Projekte ist der Evangelische Posaunenchor Bottrop Eigen bekannt und wartet darauf wieder live und in Farbe zu musizieren.

Der Evangelische Posaunenchor Bottrop Eigen