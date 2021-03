Wenn das Publikum nicht in die Bibliothek kommen darf, kommt die Bibliothek eben zum Publikum - so einfach ist das. Und so findet die alljährliche "Nacht der Bibliotheken" diesmal als Video statt.

"Da das Corona-Virus es nicht zulässt, dass Künstler und Publikum sich hautnah in geschlossenen Räumen begegnen, haben wir uns gedacht, dass wir diese Aktion mal anders gestalten und nicht ausfallen lassen", sagt Eveline Siegert von der Lebendigen Bibliothek, die den Abend geplant und organisiert hat.

Am kommenden Freitag, 19. März, wird ab 20 Uhr der Link zur Online-Nacht unter www.lebendige-bibliothek.de freigeschaltet. Die Online-Besucher der diesjährigen Nacht der Bibliotheken können sich also in diesem Jahr gemütlich mit Tablet oder Laptop in ihren Sessel kuscheln und sich bei einem Glas Wein mit Lesungen, Musik und Kabarett unterhalten lassen. "Während der Sendung haben wir auch vier Rätsel eingebaut", verrät Eveline Siegert. "Wenn Sie die gesuchten Objekte erkennen, schreiben Sie uns bis Freitag, 26. März, eine Mail an: stadtbuecherei@bottrop.de. Unter den Einsendern verlost werden ein Bibliotheksausweis, ein Büchergutschein und Büchereitaschen."

Und darauf darf man sich am Freitag freuen:

Benjamin Eisenberg: ist nicht nur der Moderator des Abends, der die verschiedenen Gäste auf seine spezielle Weise vorstellt, sondern er sorgt auch mit seinem scharfzüngigen Kabarett-Block für bissige „Kommentare“ aus dem gesellschaftspolitischen Alltag.

The Pott Boys Many Miketta, Roland Miosga und Jens Otto: Die Musiker verstehen es, selbst aus wohl dosierten Tönen eine eindrucksvolle, melodische Musik zu kreieren, die ins Ohr geht und dort wohltuend beim Publikum verweilt.

All Woman Chor: Der Chor besticht durch die klangvollen Stimmen seiner Sängerinnen, die auch durch die Arrangements ihrer Leiterin, Ruth Miketta jeden Auftritt in einen Hörgenuss verwandeln.

Miketta-Trio: Speziell für diesen Anlass interpretieren Ruth, Luca und Many Miketta das Lied „Wär ich ein Buch“ von Daliah Lavi, auf ihre besondere musikalische Weise.

Ingeborg Struckmeyer, ehemalige Bottroperin und Autorin: hat sich durch ihre makabren Geschichten einen Namen gemacht, die bei den Lesern oft einen süffisanten Aufschrei erzeugen, wenn das bitterböse Ende naht. Dass sie auch andere Texte im Repertoire hat, beweist sie mit dem Titel: „Klingenterror“. Den Text liest Eveline Siegert.

Ralf Kramp: versteht es, amüsante und spannende Geschichten zu schreiben und zu erzählen und hat in seinen Krimis schon mehrfach Menschen auf heimtückische Weise um die Ecke gebracht. Er ist eben ein Meister des schwarzen Humors. Buch: „Mord und Totlach“ Text: Ein Gespräch an Kasse drei.

Dr. Stefanie Gregg: lässt sich nicht gerne auf ein Genre festlegen. Sie schaut oft in die Tiefe der menschlichen Seele, aber auch die heiteren und ironischen Seiten kommen in ihren Texten nicht zu kurz. Hat sie doch über „Das Glück“ sogar promoviert. Buch: „In München wartet der Tod“ von Dr. Stefanie Gregg und Paul Schenke.

Charlotte Hofmann: zeichnet für ihr Leben gern, egal ob Karikaturen, Cartoons, Comics oder Illustrationen für Bücher. Als Schnellzeichnerin wird sie für dieses Event vier Bilderrätsel entwerfen. Wenn Sie die Bottroper Bauwerke erkennen, die sie zeichnet, können Sie an der Verlosung teilnehmen!

Martin Freund: Hier kommt Magie ins Spiel, vermischt mit überraschenden Effekten. Dieser Künstler kennt alle Tricks und eins, zwei, drei, zaubert er so manches herbei, das ist keine Hexerei, sondern Zauberkunst par excellence.

Nuria Hansen und Karin Bucksteeg: zwei Damen, die es verstehen, sich unterhaltsam in Szene zu setzen. Ihr komödiantisches Talent bringen sie durch ihre amüsanten Sketche sowohl bildlich wie stimmlich zum Ausdruck.

Maja Brüggemeier und Werner Bartelt-Brüggemeier: haben jahrelang ein Herz für Puppen bei ihrem „Figurentheater Sonstwo“ zum Ausdruck gebracht. Ihre Figuren sind nach wie vor lebendig und spielen bei verschiedenen Aktionen gerne mit. So gehen sie gemeinsam auf Entdeckungsreise durch die Bibliothek und können sich es nicht verkneifen, lockere Sprüche und „nette“ Kommentare in den Raum zu werfen.

INFO

Das Video ist nicht nur am Freitag, sondern noch einige Zeit länger über www.lebendige-bibliothek.de und auf youtube zu sehen.

Seit 2005 findet alle zwei Jahre die Nacht der Bibliotheken statt. Die Lebendige Bibliothek ist seit Beginn dieser Aktion dabei und bot an diesem speziellen Abend immer ein besonderes Live-Programm in ihren Räumen an.

Die Veranstaltung wird unterstützt von der Sparkasse, der Egon Bremer Stiftung und dem Verein Konjungtour.