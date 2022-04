hochgeladen von Andre Brune

Bis Donnerstag, dem 14.4.22 geht die Ausstellung von besonderen Künstlern, die ihre Bilder zum wohltätigen Zweck für die weitere Arbeit gegen Kindesmissbrauch für eine Versteigerungsaktion am Donnerstag Nachmittag ab 14 Uhr zur Verfügung stellen.

Die Bilder stammen von den KünsterInnen NIcole Tenge, Frank Gebauer, Helmut Junge, Klaus Ruhland und Wilfied Weiss. Die Versteigerung fängt um 15 Uhr offiziell an.

Wo?

Am Haus der Vielfalt, Gerichtsstr 3, in Bottrop werden sie vom Ruhrpottologe André Brune versteigert werden ab 14 Uhr.

Der Erlös geht an den Verein http://sieben-freunde.de.com

Der Verein unterstützt mit den Erlösen auch die weitere Arbeit der Selbsthilfegruppe von Markus Elstner "Wegweiser"

Wer die Bilder und mehr Informationen sehen möchte, weil die Zeit nicht mehr reicht hinzugehen, kann alle Bilder auch weiterhin in meinem Blog sehen, inklusive Podcast und Video zur Ausstellung mit einem der Betroffenen Missbrauchsopfern und seiner Selbsthilfegruppe "Wegweiser" : Markus Elstner

https://www.ruhrpottologe.de/podcast-i-fotogalerie-i-youtube-videos-i-emotionale-achterbahnfahrt-mit-markus-elstner/



Die Veranstalter freuen sich über zahlreiches Erscheinen und Mitbieten am 14.4. ab 14 Uhr zur Finissage

Die Öffnungszeiten des Hauses der Paritätischen ist zwischen 9-16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Die Bilder befinden sich im Treppenaufgang.