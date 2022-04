Jetzt anmelden! Internationaler Singtag 7./ 8. Mai 2022

Herzliche Einladung!

Im Mai 2022 wird der Kirchenmusiker Seth Sululu aus Tansania in Bottrop einen Koffer voller Lieder öffnen.

Lieder und Bewegungen, wie sie in Tansania Tradition sind werden ausprobiert, dazu kommen Lieblingslieder aus aller Welt, die gemeinsam gesungen werden. Wie bei den beliebten Familien-Singtagen wird voraussichtlich zeitweise gemeinsam mit allen Generationen musiziert und zeitweise in altersentsprechenden Gruppen z.B. Erwachsenenchor, Bandprojekt (Jugendchor und Instrumente), Grundschulkinder und Vorschulkinder. Begegnungen in den Pausen und ein Spiel- und Bastelprogramm für kleinere Kinder gehören dazu. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber Offenheit für Neues!

Zeitplan:

Samstag, 7. Mai:

Ab 9.30 Uhr

Ankommen in der Martinskirche

10.00 Uhr – 10.30 Uhr

Einsingen mit allen

10.45 – 12.30 Uhr

Kleingruppen

12.30 – 13.15 Uhr

Mittagessen

13.15 – 14.30 Uhr

Kleingruppen

14.30 - 15.00 Uhr

Gemeinsamer Abschluss mit Singen, Musizieren, Bewegen

Sonntag, 8. Mai:

10.15 Uhr Einsingen

11 Uhr Kurz- und Klein – Gottes-dienst mit den Singtag-Liedern

11.30 Uhr Offenes Singen

mit Seth Sululu und dem Singtag-Chor

Eine nur zeitweise Teilnahme ist möglich, aber weniger wünschenswert.

Anmeldung:

Damit Noten- und Bastelmaterial, Räume und Erfrischungen gut vorbereitet werden können, wird um möglichst schnelle Anmeldung gebeten

unter singmit@ev-kirche-bottrop.de

Stichwort: Anmeldung Singtag

oder

im Infobüro im Martinszentrum

An der Martinskirche 1 46236 Bottrop

Telefon: 02041-317017

Bitte Namen und Alter sowie Adresse aller Angemeldeten auflisten

Menschen, die ein Musikinstrument mitbringen, geben dies bitte an.

Eine Bestätigung und weitere Informationen (auch bezüglich des Schutzkonzeptes) folgen kurz vor dem geplanten Wochenende per Mail.

Wer bezahlt?

Die Teilnahme ist für Kinder und Jugendliche kostenlos, von Erwachsenen erbitten wir einen Beitrag von 10 Euro. Am Geld soll die Teilnahme nicht scheitern, bitte melden Sie sich bei Pfarrerin Büker-Mamy oder bei Kantor Matthias Uphoff, wenn Sie diese Summe nicht aufbringen können.

Weitere Informationen bei:

Lara Schlüter

Mehrgenerationenhaus Bottrop

Lara,schlueter@ev-kirche-bottrop.de

Telefon: 015774774934

Pfarrerin Anke Büker-Mamy

Ev. Kirchengemeinde Bottrop

anke-maria.bueker-mamy@ekvw.de

Telefon: 02041-685801

Kreiskantor Matthias Uphoff

matthias.uphoff@ekvw.de

Telefon: 015772191023

Zu unserem Gast:

Seth Mesiaki Ole Sululu (49) ist Kirchenmusiker, Musikdozent und Leiter verschiedener Chöre in Nordtansania. Er wird vom 25. April bis 3. Juni 2022 öffentliche Vorlesungen an der Popakademie in Witten halten und Workshops in Gemeinden wie unserer gestalten.

Das Projekt ist Teil des Programms "Kirchenmusik weltweit“ mit dem die VEM (Vereinte evangelische Mission) die Musik ihrer Mitgliedskirchen in Afrika, Asien und Deutschland lebendig verbinden will.

Die Lieder, die Kantor Matthias Uphoff und Sängerinnen der MartinGospelSingers von einer Besuchsreise in unseren Partnerkirchenkreis in Tansania, Jimbo la Mashariki mitgebracht haben, haben uns angeregt, Seth Sululu zum gemeinsamen Musikmachen einzuladen.

www.vemission.org

Das Singtag-Team 2022:

Seth Sululu

Kirchenmusiker und Dozent aus Nordtansania

Matthias Uphoff

Kreiskantor

Anke-Maria Büker-Mamy

Pfarrerin Ev. Kirchengemeinde Bottrop

Lara Schlüter

Leitung Mehrgenerationenhaus Bottrop

Daniela von Bremen

Integrationsagentur Bottrop

sowie

Max Brackmann, Tuve von Bremen, Holger und Alexandra van Beek, Annette Borgmann

Mechthild und Ralf Gathmann, Anja Hoppe, Christine Klee, Annemarie Laatsch-Ritter,

Patrick Rosendahl, Julia Schlegel, Swen Wagner, Brunhilde Wallenfang und noch weitere

www.ev-kirche-bottrop.de

https://www.vemission.org/details/kirchenmusik-weltweit-2