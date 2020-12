Bottrop. Die Arbeitsgemeinschaft Bottroper Chöre ist, genau wie alle Chöre in Bottrop, Deutschland und Europa, ziemlich traurig über die augenblickliche Lage ohne Konzerte, gesungene Messen, Auftritte im Krankenhaus, ja sogar ohne jede Möglichkeit, dafür zu proben. Die Menschen zuhause sind traurig, ohne die sonst geliebte und live erlebte Weihnachtsmusik auskommen zu müssen.

Das Bottroper Tonstudio RN AUDIO hat in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Bottroper Chöre und den dort organisierten Chören eine Doppel-CD mit weihnachtlicher Chormusik zusammengestellt. Darauf zu hören sind der Da-Pacem-Chor, der Kirchenchor St. Michael, das Männerquartett 1881 Bottrop, der Propsteichor St. Cyriakus, der Shanty Chor „Leinen los“, die Zwar Singers, und nicht zuletzt der Städtische Musikverein Bottrop. Die Bandbreite der dargebotenen Musik ist demzufolge zwischen heiter, festlich und weihnachtlich-geistlich-ernst. Fast alle Aufnahmen dieser CD wurden von Rainer Neuwirth von RN AUDIO in den letzten 20 Jahren live aufgenommen. Die Doppel-CD kostet 15 Euro und ist im Musikforum in Bottrop, Pferdemarkt 2, zu kaufen. Für jede verkaufte CD geht eine weitere CD kostenlos an ein Bottroper Altenheim oder Krankenhaus! Rainer Neuwirth vom Studio RN AUDIO und Wolfgang Kronenberg, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bottroper Chöre hoffen, so den Freunden der Chormusik ein schönes Weihnachtspräsent anbieten zu können. Und damit zusätzlich die Alten und Kranken unter uns zu erfreuen.