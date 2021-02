Münster/Emscher-Lippe/Münsterland. Die Bezirksregierung Münster sucht aktuell für 18 Schulen in Ahlen, Bottrop, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herten, Lengerich, Marl und Recklinghausen 40 Lehramts-Studierende für das Projekt „Anschluss individuell schaffen“ (Ais). Bis zum 7. März 2021 können sich Lehramts-Studierende ab dem 3. Fachsemester bewerben.

Wie im vergangenen Sommer kommen Schülerinnen und Schüler auch jetzt nach einer langen Zeit des Distanz-Lernens wieder in die Schulen. Die Bezirksregierung bietet Schülerinnen und Schülern mit Beginn des Präsenz-Unterrichtes erneut gezielte Unterstützung an, insbesondere für Schulen im Emscher-Lippe-Raum. Es nehmen zunächst 39 Schulen am Projekt teil. Mit dem einsetzenden Präsenzunterricht wird das erfolgreiche Projekt „Ais“ aus dem Vorjahr sukzessive wiederaufgenommen und bis zum 25. Juni 2021 fortgeführt. Rund 700 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 3 bis 6 werden begleitend zum Regelunterricht Unterstützung bekommen, um den Anschluss an das Lernniveau der jeweiligen Jahrgangstufe schaffen zu können. Zweimal in der Woche helfen Lehramts-Studierende den Schülerinnen und Schülern im persönlichen Kontakt, bestehende Lerndefizite zu kompensieren, Lernhürden zu überwinden und Arbeitsstrategien zu verbessern. Die Bezirksregierung Münster hatte das Projekt „Ais“ gemeinsam mit der Uni Münster entwickelt. Konzeption und Umsetzungsplanung zielen auf eine qualifizierte Förderung: Lehramtsstudierende bringen ihre erworbenen Kompetenzen ein und werden durch die Bezirksregierung mit Grundlagen des Lerncoachings vertraut gemacht sowie auf die konkrete Arbeit vor Ort vorbereitet. Zwischen dem Schulstart im Sommer 2020 und den Weihnachtsferien unterstützten die Studierenden 1.000 Schülerinnen und Schüler dabei, pandemiebedingte Lern-Lücken aufzuholen.

Regierungspräsidentin Dorothee Feller ist es ein besonderes Anliegen, dieses Projekt weiterzuführen: „Zwei Ziele haben wir im Blick: Zum einen sollen Wissenslücken bei Schülerinnen und Schülern ausgeglichen werden. Zum anderen wollen wir ihnen Techniken des digitalen Selbstlernens beibringen, die sie künftig im Distanzunterricht nutzen können“, sagt Feller. „Die jeweilige Organisation, insbesondere bezüglich der Auswahl der Schülerinnen und Schüler, liegt in der Verantwortung der Schule vor Ort“, berichtet Projektleiter Wolfgang Lennartz von der Schulabteilung der Bezirksregierung. Derzeit werden noch 40 Studierende gesucht. Die Arbeit wird mit 15 Euro je Stunde vergütet. Die Bewerbungsfrist endet am 7. März 2021.

Detaillierte Informationen, die teilnehmenden Schulen sowie alle Bewerbungsunterlagen sind der Ais-Projektseite zu entnehmen: http://www.brms.nrw.de/go/ais.

An diesen Schulen werden noch Lehramts-Studierende gesucht:

Albert-Schweitzer-Schule Grundschule Ahlen

Mammutschule (Grundschule) Ahlen

Diesterwegschule (Grundschule) Ahlen

Schillerschule (2 Standorte) (Grundschule) Bottrop

Cyriakusschule (Grundschule) Bottrop

Gertrud-Bäumer-Realschule Gelsenkirchen

Glückaufschule-Ückendorf (Grundschule) Gelsenkirchen

Sternschule (Grundschule) Gelsenkirchen

Gesamtschule Berger Feld Gelsenkirchen

Erich-Fried-Schule (Hauptschule)

Lambertischule (Städt. Kath. Grundschule) Gladbeck Lindenschule (Grundschule) Gronau

Ludgerusschule (Gemeinschaftsgrundschule) Herten

Südergrundschule Herten

Gemeinschaftsgrundschule Intrup Lengerich

Städt. Kath. Hauptschule Marl

Bonifatiusschule (Grundschule) Marl

Marienschule (Gemeinschafts-Grundschule) Recklinghausen