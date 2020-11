Projektwoche rund um den bundesweiten Vorlesetag

Bottrop. Im Rahmen des Bundesprogrammes Sprach-KiTa fand in der KiTa St. Johannes Baptist in Bottrop-Boy jährlich eine Projektwoche zum bundesweiten Vorlesetag statt.

Gemeinsam mit dem KiTa-Team gestaltete und begleitete Sydney-Joyce Kirmse, Multiplikatorin für sprachliche Bildung in der Einrichtung, die Vorlesewoche um den bundesweiten Vorlesetag. Dazu wurde der Kindertagesstätte ein Paket mit Büchern unterschiedlicher Sprachen von der Bücherei der Gemeinde St. Johannes Bottrop-Boy zusammengestellt. Da in dem KiTa-Team die Sprachen Polnisch, Russisch und Türkisch als Muttersprachen, sowie Englisch und Italienisch als Zweitsprachen vertreten sind, konnte von Montag bis Donnerstag jeden Tag ein anderes Buch auf Deutsch und einer jeweils anderen Sprache in den einzelnen Gruppen gelesen werden. Als Abschluss der Vorlesewoche wurde mit den Kindern Lesezeichen gestaltet, die sie am Ende des Tages mit nach Hause nehmen konnten.