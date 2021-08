Bottrop. Zahlreiche spannende Unterrichtsprogramme und Fortbildungen bietet die Umweltpädagogische Station Heidhof in Bottrop-Kirchhellen für das Schuljahr 2021/22 an. In drei neu aufgelegten Broschüren informiert der Regionalverband Ruhr (RVR) über das Programm in seiner Station.

In der Broschüre "Jahresprogramm" werden die RVR-Einrichtung als Zentrum für schulische Nachhaltigkeitsbildung und ihre handlungsorientierten Angebote für die Sekundarstufen I und II vorgestellt. Klassen und Gruppen können unter fast 20 verschiedenen Themen wählen, z. B. "Fossiliensuche auf der Halde Haniel", "Die geheimnisvolle Welt der Bachlebewesen" und "Der Heidhofsee – ein Ökosystem aus Menschenhand". Neu im Programm ist ein Baustein zur Biodiversität. Informationen zum "Winterprogramm spezial" gibt es in einem gesonderten Heft. Dort sind Unterrichtsbausteine für die kalte Jahreszeit zusammengestellt, etwa eine winterliche Spurensuche.

Im neuen Flyer "Fortbildungen und Seminare spezial" sind die Angebote für Lehrkräfte zusammengefasst. Interessierte Gruppen können einen individuellen Fortbildungstermin vereinbaren. Daneben gibt es Fortbildungen zu feststehenden Terminen. Die Spanne reicht von Unterrichtsbausteinen zu den Themenkreisen Gewässer, Boden und Wald im Klimawandel bis hin zu Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Sämtliche in den Flyern beschriebene Angebote sind kostenlos. Die Broschüren können an der Umweltpädagogischen Station Heidhof unter 02045/4056-14 angefordert oder unter http://www.umweltstationheidhof.rvr.ruhr heruntergeladen werden.